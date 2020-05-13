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“Güçlü anne, güçlü toplum demektir”

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, annenin; samimiyet, karşılıksız sevme, fedakârlık, duygusal bağ, sınırsız şefkat, bitimsiz sevginin sembolü olduğunu dile getirdi. “Anneler, Allah’ın rahim sıfatının kendilerinde tecelli ettiği varlıklardır. O nedenle, annelerin sevgisi, şefkati, merhameti hiçbir beşeri ölçekle anlaşılıp sınırlanamayacak kadar engindir” diyen Saatcı, toplumsal barışı ve huzuru ayakta tutacak canlı, güçlü bir sembol olarak ayakları altına cennet serilen annelerin hakkının hiçbir surette ödenemeyeceğini vurguladı.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 19:12
“Güçlü anne, güçlü toplum demektir”

Annelerin mutluluğunun, toplumun en doğru refah ve mutluluk göstergesi olduğunu belirten Saatcı,"Eğitimden kültüre, ekonomiden siyasete kadar annelerin dünyalarına uzak düşen, onların beklentilerini karşılamayan, onları sevindirmeyi amaçlamayan hiçbir programın varlığın da, hakikatin de doğasına uygun olmadığını kaydetti.

Annelerin insanlığın en soylu öğretmeni olduğunu anlatan Saatcı, onlardan alınan terbiye, toplumu ifsat etmeyi amaçlayan sapkın hareketlerden en yıkıcı ve kıyıcı emperyalist saldırılara, bütün toplumsal çalkantılara karşı millet olarak direnilmesine etkili olduğunu ifade etti. Mutlu aile, güçlü annenin temel hedef olması gerektiğini söyleyen Ahmet Saatcı, “Aile kurumunu zayıflatacak tutum, tavır ve uygulamalardan kaçınılmalı; anne odaklı, aile merkezli eğitime ve programlara önem verilmelidir. Toplumun temeli, hayat ağacının çekirdeği olan aileyi; aileyi, özveri ve fedakârlıkla kaynaştırıp ayakta tutan anneyi korumak, medeniyet ve insanlık değerlerimizi korumak demektir. Bizim için kendilerini feda eden annelerimize gerçek ödül, onur duyacakları milletçe başarılarımızı armağan etmektir. Nitelikli bir nesil yetiştirirsek, annelerin emeğine en büyük katkıyı vermiş, Anneler Günü’nü gerçek anlamda kutlamış, tarihsel, kültürel derinliğiyle idrak etmiş oluruz. Toplumun temeli aile, ailenin direği annedir. Dünyanın birçok yerinde emperyalist saldırganlıktan en fazla zarar gören mazlum ve mağdur kesim anneler ve çocuklar olmaktadır. Son olarak, sözüm ona hür dünyanın ve Müslümanların, Suriye zindanlarında tarifsiz zulüm, işkence ve tecavüz altındaki binlerce kadın ve annenin dramlarına karşı betondan sessizliği devam etmektedir. Toplumsal cinsiyet adıyla tanımlanmış ideolojik gündemlerin dayatmasıyla kültürümüze zarar verecek, toplumsal kaderimizi etkileyecek, bizi medeniyet değerlerimizden uzaklaştıracak, aile yapımızı zayıflatacak güzel ambalajlanmış, güya özgürlük çağrıları yapan projelere fırsat verilmemeli, bunlara karşı dikkatli olunmalı; binlerce yıllık yaşanmışlıkla oluşan, belirleyici, merkezinde annelik hakkının ve ailenin olduğu güçlü toplum yapımız titizlikle korunmalıdır. Güçlü anne, güçlü aile; güçlü aile, güçlü toplum demektir. Annelerimiz, bizim gerçek güzelliğimiz, gerçek değerimiz, zenginliğimizdir" dedi. (Haber Merkezi)

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