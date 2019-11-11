Grup yolu yatırım programına alınacak

İl Genel Meclisi’nin Pazar günü gerçekleştirilen oturumunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından Boğazkale İlçesi, Karakeçili, Yukarı Fındıklı, Yazujjjparıçiçek ve Yanıcak Köyleri grup yollarının çok bozuk ve çok çukurlar oluştuğundan, taşımalı eğitim yapıldığından öğrenci taşıyan araçların kaza yapma riski çok yüksek olduğu için bakım ve onarım çalışması yapılması ile ilgili önerge hakkında hazırlanan rapor üyelerin bilgisine sunuldu.

Komisyon Başkanı Mehmet Yücel, komisyonun yaptığı çalışmalar sonunda toplamda 7,5 kilometre 1. Kat asfalt sathi kaplama işinin yatırım programlarına alınması ve yeterli ödeneğin temin edilmesi durumunda yapılmasının uygun olacağı kanaatine vardıklarını söyledi.

Komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.

(Volkan SINAYUÇ)