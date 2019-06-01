Grup Çağrı sahne alacak

Saat Kulesi önünde iftar sonrası başlayacak programda orta oyunu, Ramazan yarışmaları ve çocuk oyunlarının ardından Teravih Namazı sonrasında sahneye çıkacak Grup Çağrı sevilen ilahileri ve ezgileri seslendirecek. Etkinlikler kapsamına çocuklara yönelik eğlenceler, pamuk şeker, patlamış mısır ve Osmanlı şekeri gibi ikramlar olacak.

Ramazan boyunca devam eden etkinliklerin birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bizi Ramazan’a kavuşturan Allah’a şükürler olsun, Kadir Gecesi ve Bayrama da birlik be beraberlik içerisinde kavuştursun” diyerek etkinliklere tüm Çorumluları davet etti.

(Bülent USLU)