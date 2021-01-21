“Gram altın üretimi ve dijital satışı pandemide artış gösterdi”

Pandemi döneminde dijital yoldan gram altın talebinin arttığına dikkat çeken Ahlatcı, “Pttavm, n11, Trendyol gibi sitelerin yanında kendi sitemizde de satışlarımızı gerçekleştirdik. Dijital yoldan, 2019’daki satış rakamlarımızı 4’e katladık” dedi.

Ahlatcı’nın, Platin Global 100 Endeksi 'Maden Sektörü' birincisi olduğu hatırlatılan haberde, Ahmet Emin Ahlatcı’nın şu değerlendirmelerine yer verildi: “Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 1.3 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin en büyük altın ihracatçısı konumundaydık. 2019 ve 2020 yıllarında teknolojiye yaptığımız yatırımlarla, rafinerimizde 20 saatlik olan vardiya süresini 24 saate çıkardık. 2019’da 3 milyon Euro’luk makine yatırımı yaptık. İnsanların yapacağı işleri makinelere ve robotlara yüklemeye başladık. 2020 yılında istihdamımız yüzde 10 oranında artırdık. Şu anda bünyemizde 3 bin 500 çalışanımız bulunuyor.”

“2020 yılında düğünler azdı, fakat Türk insanı bu dönemde altın alımını düğün yerine yatırım için yapmış oldu. Öyle ki biz de Ahlatcı Kuyumculuk olarak iki yıl önceki ürettiğimiz gram altın miktarını, pandemi döneminde bir ayda ürettik. Kuyum sektörü direkt olarak üretim yapılması gereken bir sektör. Yani evden çalışma durumu söz konusu değildi. Biz de satış tarafında daha fazla dijitalleştik.”

(Haber Merkezi)

