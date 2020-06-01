Gözlükçülerden Atatürk Anıtı’nda çelenk töreni

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün 24.06.2008 tarih ve 1226-3296 sayılı yazısı ile 1 Haziran gününün resmi olarak optik sektörü mensuplarına özel bir gün ilan edildiğini belirten 2. Bölge Ankara Optisyen ve Gözlükçüler Odası Çorum Temsilciliği Başkanı Optisyen Sultan Gül Candemir, “Bizler optisyen ve gözlükçüler olarak toplum göz sağlığını yükseltmek adına hizmet veren sağlık sektörü mensuplarıyız. Ülkemizdeki bütün optisyenlik müesseseleri Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış olmuş sağlık meslek mensupları sınıfındadırlar” dedi.

Gözlükçülerin 2017 yılında Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği kanununun meclisten geçmesinin ardından kamu kurumu niteliğinde birlik ve odalara bağlı müesseseler olarak hizmet vermeye devam ettiğini kaydeden Candemir, “Gözlükçülük mesleği hiç şüphesiz insan sağlığına direk etki ve hizmet eden mesleklerin en önemlilerindendir. Günümüzde gözlük, milyonlarca insanın hayatını devam ettirebilmesi için vazgeçilmez bir tıbbi cihazdır. Eğitimde çocuklar için gözlüğün önemi de büyüktür. Görme kaybı yaşayan bir çocuğun eğitim hayatı başarısızla sonuçlandığı gibi tüm hayatı boyunca bu etki devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Optisyen-gözlükçüler olarak hizmet kalitelerini artırdıklarını ve insanların daha kaliteli ve konforlu bir yaşam sürmeleri için mücadele ettiğini vurgulayan Candemir, “Gözlük artık tüm dünyada çağdaşlığın bir sembolü hali gelmektedir. Bu sembolü üreten ve insanların hizmetine sunan kişilerin böylesine özel bir günü olması bir optisyen olarak bizlere mutluluk vermektedir.

Ülkemizde gözlükçülük mesleğiyle hizmet veren tüm meslektaşlarımın bu özel günlerini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda canı gönülden kutlarım” dedi. (Haber Merkezi)