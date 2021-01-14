Gözlük ve lenste cazip kampanya

Güneş gözlüklerindeki “üç al bir öde” kampanyasının tüm markalar için geçerli olduğunu belirten Aykut Şahin, lenslerdeki kampanyanın da devam ettiğini bildirdi.

Güneş gözlükleri, optik ve lenslerde 25 yıllık bir deneyimi yansıttıklarını ifade eden Aykut Şahin, gözlük ve lens ihtiyacı olanları, kısa bir süre için uygulanmakta olan cazip kampanyadan yararlanmaya çağırdı.

(Haber Merkezi)