Gözde & Tolga çifti hayatlarını birleştirdi

Nuriye ve Arap Karabacak’ın doktor oğulları Tolga ile Yeliz ve İbrahim Erdoğdu’nun İngilizce öğretmeni kızları Gözde dünya evine girdi. Daha önceden düğün salonunda yapılması planlanan düğün koronavirüs salgını nedeni ile ev düğününe çevrildi.

Genç çiftlerin düğün töreni, Kırşehir’de yapılan kına törenini peşinden, Çorum merkezde damadın evinde devam etti. Geçtiğimiz günlerde çok sayıda Çorumlu yerel sanatçının da sahne aldığı düğün töreni gün boyu ve gece geç saatlere kadar devam etti.

Gözde ve Tolga Karabacak, çiftinin düğün törenlerine Dedesli Ovası Dernek Başkanı Arap Filiz, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

ÇORUM HABER, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

(Haber Merkezi)