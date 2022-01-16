Göz sağlığı için optisyen önemli
Güncel 16.01.2022, 23:46
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Optisyen Erdinç Ersoy’un sahibi olduğu Erdinç Optik, Yavruturna Mahallesi Cengiztopel Caddesi’nde hizmet veriyor.
Amasya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü mezunu olan Çorumlu Erdinç Ersoy, memleketi Çorum’da, bu alanda eksikliği hissedilen bölgede işyerini açarak müşterilerine hizmet vermeye başladı.
Optik ve güneş gözlükleri ile kontaklenslerin bakım ve tamirini de yapan Erdinç Ersoy, internetten yapılan gözlük ve lens alışverişlerinin sağlıklı olmadığını belirtirken, göz sağlığı açısından optisyenliğin büyük önem taşıdığına da dikkat çekti.
(Uğur GÖRKEM)
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