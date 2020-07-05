Göz kamaştıran mobilya aksesuar mağazası
Sinan Yıldız ve Süleyman Şengül’ün ortaklığında hizmete başlayan “Dolcediva” mobilya aksesuar mağazası, dualar eşliğinde açıldı.
Güncel 05.07.2020, 17:10
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Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi İkizler Benzinliği’nin ilerisinde bulunan mağazanın açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve çok sayıda davetli katıldı.
20 yıldır sektörün içerisinde yer alan Sinan Yıldız ve Süleyman Şengül’ün ortaklığındaki mağazada açılışa özel yüzde 50 indirim uygulanırken, mağazada mutfak ürünleri, aksesuarlar, köşem takımları, avize çeşitleri ve ahşap saatler bulunuyor.
(Haber Merkezi)
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