Gösteri ve yürüyüş güzergâhları değişmedi

Valilik, 2021 yılında belirlenen ve yürürlükte olan toplantı ve gösteri yürüyüş yer ve güzergâhlarının 2022 yılı içinde herhangi bir değişiklik yapılmadan yürürlüğünün devamına karar verildiğini duyurdu.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. maddesi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi hükümleri gereğince gösteri yürüyüş yer ve güzergâhları şöyle:

1 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergâhı: Toplanma Bölgesi; İnönü caddesi başlangıcı Hürriyet sokak köşesi ile karşıda bulunan Kubbeli Caddesi girişi, yürüyüş güzergâhı; toplanma bölgesi ile İnönü Caddesi’nin takip edilerek Abide Kavşağına kadar olan kısmı, toplantı alanı; İnönü caddesi Otel Anitta köşesi ile karşıda bulunan Tuzcular Petrol A.Ş. Cengiz Topel Caddesi, Anıt ve Müze sokaklar ile TEDAŞ binası ile Anitta benzinliği/Otel arasında kalan Abide Meydanı, dağılma yönleri; İnönü Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Müze ve Anıt Sokaklar, Ankara Yolu Tuzcular Kavşağı, Fevzi Çakmak ve Sanayii Caddeleri’ olduğu,

2 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergâhı: Toplanma Bölgesi; Fatih Caddesi , Albayrak Caddesi ve Eşref Hoca Caddelerinin kesiştiği Anadolu Lisesi kavşağı, yürüyüş güzergâhı; toplanma bölgesinden Fatih Caddesini takiben Hamit Kaplan Caddesi ve stadyum önüne kadar olan kısmı, toplantı alanı; Hamit Kaplan Caddesi, Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi karşısı Devlet Tiyatro Salonu önü, Stat Sokak ve Bayındır Sokak girişi arasında kalan şehir stadyumu önü, dağılma yönleri; Fatih Caddesi, Gazi Caddesi, Bayındır ve Stat Sokaklar’ olduğu,

3 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergâhı: Toplanma Bölgesi; Kıbrıs Caddesi ve Bahçelievler 1. Cadde açık kalacak şekilde eski Bahçelievler Polis merkezi önü, karşıda bulunan Kız Meslek Lisesi arasında kalan Bahabey Caddesi üzeri Gazi Caddesine çıkışına kadar olan Pir Baba Parkı önü, yürüyüş güzergahı; toplanma bölgesi olan Pir Baba Parkı önünden başlayıp, toplantı alanı olan Saat Kulesi Hürriyet Meydanı arasında kalan Gazi Caddesi, toplantı alanı; Çorum Belediye Ek Bina önünden Karakuş Leblebi ile karşıda bulunan Koton Magazası arasından itibaren Saat Kulesine doğru Gazi Caddesi üzeri, Eğridere Caddesi girişinden İnönü Caddesi Kule Taksi durağının hizasından karşı taraftaki Ahlatçı kuyumcunun önünden Saat Kulesi istikameti, Osmancık Caddesi istikametinden Hürriyet 12. Sokak girişinden itibaren Saat Kulesi istikameti, Hürriyet Parkı içerisinden bariyerlerle oluşturulacak bölümden itibaren PTT binası arasında kalan Hürriyet Meydanı, dağılma yönleri; İnönü Caddesi, Osmancık Caddesi, Gazi Caddesi, Gazi 2., 3. ve 4. Sokaklar, Eğridere Sokak, Hamit Camii Sokak ve Hürriyet Parkı istikametlerinin, olduğu,

4 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergahı: Düvenci Beldesi: Toplanma Bölgesi; Çorum Caddesi üzerinde bulunan, Eyüp Sultan Caddesine dönecek kavşak, yürüyüş güzergahı toplanma bölgesi ile toplantı alanı arasında kalan Çorum Caddesinin takip edilerek, Çorum Caddesi ile Bağdat Caddesi arasında belediye binası ile cami arasında kalan Belde Meydanına kadar olan kısmı, toplantı alanı; Çorum Caddesi ile Bağdat Caddesi arasındaki Belediye Binası ile Camiinin arasında bulunan Düvenci Belde Meydanı, dağılma yönleri; Çorum Caddesi, Gazi Osman Caddesi, Bağdat Caddesi, Şehit Abdullah Gödek Caddesi, Mevlana Caddesi olarak belirlenmiştir.” (Haber Merkezi)

