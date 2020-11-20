Görüntüleme 9.3 milyon

Yine bugün öğle saatlerinde, erişilen kişi sayısı 14 milyon 226 bin oldu. 153 bin beğeni, 3.954 yorum ve 46.619 paylaşım kayıtlara geçti.

27 Ekim 2020 günlü sayımızın sürmanşeti “ÇORUM HABER’in paylaşımı patlama yaptı” şeklindeydi ve o gün bu haberi, 5 milyon 200 bin kişi görüntülemişti. O tarihten bu yana, görüntüleme rakamı 5.2 milyondan yaklaşık 9.3 milyona ulaştı, beğeni, yorum ve paylaşım rakamları da büyük ölçüde arttı.