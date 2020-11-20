Görüntüleme 9.3 milyon
Gazeteniz ÇORUM HABER’in 24 Ekim’de Facebook sayfasında paylaştığı “Damat kendi düğününde şarkı söyledi, gözyaşları sel oldu” başlıklı video haberi, bugün itibariyle 9 milyon 281 bin görüntüleme sayısına ulaştı.
Güncel 20.11.2020, 22:52
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Yine bugün öğle saatlerinde, erişilen kişi sayısı 14 milyon 226 bin oldu. 153 bin beğeni, 3.954 yorum ve 46.619 paylaşım kayıtlara geçti.
27 Ekim 2020 günlü sayımızın sürmanşeti “ÇORUM HABER’in paylaşımı patlama yaptı” şeklindeydi ve o gün bu haberi, 5 milyon 200 bin kişi görüntülemişti. O tarihten bu yana, görüntüleme rakamı 5.2 milyondan yaklaşık 9.3 milyona ulaştı, beğeni, yorum ve paylaşım rakamları da büyük ölçüde arttı.
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