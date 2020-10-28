Görkemli çelenk töreni

Çorum Valiliği tarafından Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Garnizon Komutanı Per. Alb. Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Vatan Partisi İl Başkanı Ahmet Rasim Burhanoğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Av. Murat Günay, ADD Başkanı Uğur Demirer, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Törende Çorum Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Çorum Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sonra erdi.

(Haber Merkezi)