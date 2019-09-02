“Görevimiz ayrım yapmadan hizmet etmek”

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın merkeze bağlı Seyfe Köyü ile Yenihayat Barajı’nı ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. Çeşme suyunun son zamanlardaki sorununu bulup çözdüklerini belirten Aşgın, su sorununu çözmek için yola koyulurken, Kırklar Türbesi’nin onarımına uzanan hikayelerini paylaştı. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, belediye meclis üyeleri, Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri katıldı. Seyfe Köyü Kırklar Türbesi’nde öncelikle kahvaltı yapılırken sonrasında Yenihayat Barajı incelendi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yaratılanı yaratandan ötürü sevdiklerini belirterek, “Görevimiz, ayrım gözetmeksizin herkese hizmet etmek” dedi. Seyfe köyünde güzel bir tablo ile karşılaştıklarını dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, “Bizim birliğimiz beraberliğimiz bu manada çok önemli. Hz. Ali’de buyuruyor ki, ‘insanlar senin ya dinde kardeşin ya hilkatte kardeşin’ diyor. İnsanlar arasında bir fark yok. Biz fark güdemeyiz. İnsanların giyimiyle, kuşamıyla, yaşamıyla herhangi bir ayrıma gitmemiz mümkün değil. Buna inancımızda müsaade etmiyor. Bizim görevimiz tüm insanlara ayrım gözetmeksizin hizmet etmektir. İdaremiz altındaki insanların ihtiyaçlarını yerine getirmek” dedi. Belediye Başkanı Aşgın’ın yaptığı açıklamaya göre çeşme sularının rengindeki sorunu çözmek amaçlı, suyun %60’ının geldiği Yenihayat Barajı’nı incelemek üzere Aşgın yola koyuldu. Seyfe Köyü’nden geçerken gördüğü halk ile sohbet ederken Kırklar Türbesi’nin sorunları gündeme geldi. Barajdaki sorunu bulup halleden belediye ekipleri ve Halil İbrahim Aşgın, köy halkı ile beraber Türbe için çalışmalar başlattı. Türbe’nin onarımı ve yolu konusunda yenilikler yapan belediye su vesilesiyle geldiği köyde yenilikler yapan Aşgın, Vali Çiftçi’yi ve Kent Konseyi’ni davet ederek Türbe’de kahvaltı organize etti. Kent Konseyi Başkanı Şaheste Uçar da, birlikte yaşamanın önemine dikkat çekerek, “Amacımız bir orman gibi kardeşçe, bir ağaç gibi özgürce bir arada yaşamayı becerebilmek. Bunu da tarih boyunca yaptık. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapmak için buradayız. Misafirperverliğiniz bizleri çok etkiledi. Buraya Hacı Bektaş-ı Veli’nin hoşgörüsü sinmiş, Kırklar Türbesinin bereketi sinmiş. O sıcaklığı gördük ve bağımız da kopmayacak. En büyük zenginliğimiz kardeşliğimiz, dostluğumuz ve birlik, beraberliğimizdir” ifadelerini kullandı. Köyün, barajın ve Kırklar Tübesi’nin gezilmesinin ardından program son buldu. (Esra ESEN)