Görevde yükseldiler

Vali Mustafa Çiftçi, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nı başarı ile geçerek ataması yapılan personeli makamında ağırlayarak başarı belgesi verdi.

Görevde yükselen ve unvanı değişen Niyazi Kızılırmak Valilik Özel Kalem Müdürlüğü görevine atanırken, Lokman Turan Uğurludağ İlçe Yazı İşleri Müdürü, Murat Ceylan Oğuzlar İlçe Yazı İşleri Müdürü, Şükran Kocaer Açık Kapı Şube Müdür Vekili ve Şebnem Aras ise Boğazkale İlçe Yazı İşleri Müdürü olarak atandı.

Vali Çiftçi personeli tebrik ederek yeni görevlerinde başarılarının devamını diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

