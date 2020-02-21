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Görev süresi dolan mütevelli heyeti üyelerine plaket

Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev süresi dolan üyeler için plaket töreni düzenlendi.

Görev süresi dolan mütevelli heyeti üyelerine plaket

Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev süresi dolan üyeler için plaket töreni düzenlendi.

21 Şubat 2020 Cuma 19:33
Görev süresi dolan mütevelli heyeti üyelerine plaket

Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonu’nda Vakıftan sorumlu Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında tören düzenlendi. 2019 yılında Vakıf Mütevelli Heyetinde muhtar üyeler olarak görev yapan Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemlir ve Hamamlıçayköy Muhtarı Bekir Söylemez’e, hayırsever üyeler olarak görev yapan M. Aydın Hoşbaş ve Ahmet Ertekin’e, S.T.K. temsilcisi olarak görev yapan Dr. Neslihan Hüsülüoğulları’na, Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vali Yardımcısı Recep Yüksel tarafından plaketleri verildi.

(Haber Merkezi)

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