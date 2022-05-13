“Göletin temeli atılsın, deve keseceğim”

Dün gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında ilçede tarımsal sulamada yaşadıkları sıkıntıları anlatan Torun, “Her İl Koordinasyon Kurulu toplantısında bu konuyu arz ediyorum. Lütfen bu toplantılara DSİ Bölge Müdürü gelsin ve biz de derdimizi net anlatalım” dedi.

Belediye’nin 10 tane tarımsal sulama kuyusunun bulunduğunu ve bunların elektrikle çalıştığını kaydeden Torun, “Belediye olarak bu işin altından kalkamıyoruz. Vatandaş bu suyu istiyor, mecburen veriyoruz. Vermezsek biz sıkıntıya giriyoruz. Bizim aylık gelirimiz İller Bankası’ndan gelen 228 bin lira. Gelen ödeneğin tamamı bu. 10 kuyumuz var, en büyük elektrik faturamız 28 bin lira geliyor. İşin içinden çıkamıyoruz” ifadelerini kullandı.

DSİ Genel Müdürü ile 15 gün önce görüştüğünü ve bu konuyu ilettiğini dile getiren Torun, “13 ilçe arasında göleti olmayan tek ilçe biziz. Bu konudan rahatsızım. Bakan beye de söyledim ama neden böyle oluyor çözemedim doğrusu” şeklinde konuştu.

DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri ise, Uğurludağ Başkışla Göleti ihalesini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Proje tamamlanmadığı için Genel Müdürlük tarafından yatırım programından çıkarıldı. Bu sene tamamlayacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde projeyi bitireceğiz ve ek programda teklifte bulunacağız” dedi.

Diri’nin bu yanıtı üzerine Uğurludağ Belediye Başkanı Torun, “Bu göletin temelini atarsak dev keseceğim” dedi.(Taner ŞİMŞEK)

