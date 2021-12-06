Gökköy Mezarlığı’na “kilit taşı” birlikteliği

Bugüne kadar düzenledikleri kampanya ile yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim kapsamında yeterli altyapıya sahip olmayan 19 öğrenciye tablet hediye eden, Ramazan ayı içerisinde onlarca aileye gıda yardımları ulaştıran ve son olarak ise 119 ihtiyaç sahibi aileye gıda çeki ulaştıran Avrupa’daki Çorumlular 19 Facebook Grubu yine Güngör Ercin önderliğinde biraraya gelerek düzenledikleri kampanya ile köyüne büyük bir katkı sağlamış oldu.

Gökköy’ün ebediyete intikal eden yakınlarının ebedi istirahatgahı olan köy mezarlığı için “Bir Taş Da Sen Koy” isimli bir kampanya düzenleyen Güngör Erçin’in girişimleri ile başlayan çalışmada köy halkını da destekleri ile kısa sürede istenilen sonuca ulaşıldı. Kampanya “Avrupa’daki Çorumlular 19 Facebook Grubu”nda “Kabirlerimiz olmasın Çamur ve yaş. Bizde bıraktık hediye bir taş. Ebediyete göçenlerden razı olsun Yaradan. Kalmasın gözlerde yaş” ifadeleriyle duyuruldu.



Mezarlığa kilit taşının için çıkılan “Bir Taş Da Sen Koy” isimli kampanyada istenen destekler toplanarak köyün mezarlık yolu tamamen kilit taşı ile döşendi. “Avrupa’daki Çorumlular 19 Facebook Grubu”nun kurucusu Güngör Erçin’in başlattığı ve Gökköy köylülerinin de dayanışmasının güzel bir örneği olan kampanyada toplanan yardımla mezarlık yolu çalışmaları başlatılarak kısa sürede bitirildi.

Köy mezarlığı içinde yaklaşık 2 bin metrekarelik kilittaşı döşendiği ve birlik beraberlik örneğiyle yapılan çalışma sayesinde kabir ziyaretinde bulunacakların kış aylarında sıkıntı yaşamayacağı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada projenin başarıyla sonuçlanmasında emeği geçen Güngör Erçin başta olmak üzere Ali Ekber Erçin, Gülabi Uprak ve katkısı olan tüm Gökköylülere teşekkür edildi.

Ayrıca köy halkı tarafından yapılan açıklamada inşaatı gerçekleştiren Çorum Kilittaşı Çevre Düzenleme firması yetkilisi Hüseyin Çakar’a da hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.



(Volkan SINAYUÇ)

