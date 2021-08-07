Gökhan & Elifnur hayatını birleştirdi

Çorum Belediyesi’nden emekli Durali Karadeniz ile Hanife Karadeniz’in oğulları Gökhan Karadeniz, Leyla-Celal Dikici çiftinin biricik kızları Elifnur Dikici ile hayatını birleştirdi.

Geçtiğimiz perşembe günü Anitta Otel Balo Salonu’nda gerçekleştirilen düğün törenine genç çiftin aile dostlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Oyun havaları eşliğinde törene katılan davetliler gönüllerince eğlenirken, genç çiftin nikâhını ise Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan kıydı. Oynanan oyunlar ve çekilen halayların ardından düzenlenen takı merasimi ile düğün töreni sona erdi.

ÇORUM HABER, Karadeniz ve Dikici ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

(Rıfat KARA)

