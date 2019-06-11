Göğsünde kitle tespit edilen hastaya 7 ay sonraya randevu

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göğsünde kitle tespit edilen Şule Tekin adlı hastaya ultrason için yedi ay sonrasına gün verildi.

24 Mayıs’ta hastanede tedavi olan Tekin’e 24.12.2019 tarihine yani tam yedi ay sonraya “Meme Us (Bilateral)” tetkiki yaptırması için randevu verildi.

Yaşadıkları durumla ilgili gazetemize konuşan Şule Tekin’in eşi Osman Tekin, “Eşimin göğsündeki kitle nedeniyle hastaneye gittik. Tedavi eden doktor bizden ultrason istedi. Bunu da 24 Aralık 2019’a verdiler. Bizim hastalığımız eğer başlangıç aşamasındaysa 7- 8 ay beklemek için uzun bir süre” dedi.

Hastane yetkilileriyle yaptığı görüşmede, “7 ay sonra geldiğimizde ‘kanserli hücre var, memeyi alacağız’ dediğiniz zaman ne olacak?” diye sorduğunu belirten Osman Tekin, yetkililerden ‘Onun ne olacağını bilemeyiz’ yanıtını aldığını söyledi.

Eşinin Ankara’ya sevkini istediğini ancak bunu da yapmadıklarını anlatan Tekin, “Ne yapacağımızı bilemez olduk. ‘Elimizde personelimiz yok, cihazımız yok’ desinler, vatandaşı da mağdur etmesinler. Biz de başımızın çaresine bakalım” diye konuştu. (Haber Merkezi)