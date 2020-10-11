Göçmen kaçakçıları, tartıştıkları kişiyi öldürerek yol kenarına attı

Karayolları görevlileri, 21 Ocak 2020 günü, TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkisinde temizlik yaptıkları sırada, yol kenarında siyah renkli çöp poşeti buldu. Poşeti açtıklarında el ve ayakları bağlı, battaniyeye sarılı ceset ile karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, cesedin Pakistan uyruklu Monirul İslam'a ait olduğunu belirledi.

Polis ekiperi, otoyoldaki Plaka Tanıma Sistemi'nden, 17 Ocak saat 00.02'de ilk Plaka Tanıma Sistemi'ne giren bir aracın ikinci Plaka Tanıma Sistemi'nden 00.12'de çıktığını belirledi. Aracın ruhsat sahibinden göçmen kaçakçılığından kayıtları bulunan şüphelilere ulaştı. 4 Mayıs günü, İstanbul ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 4'ü Bangladeş, 1'i Pakistan, 1'i Türk vatandaşı toplam 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilerin, şantaj ve rant meseleleri Monirul İslam'ı 2 gün boyunca döverek öldürdükleri belirlenirken, şüpheliler Rıza Şalvarlıoğlu, Absar Uddın, Mohammad Haider, Mohammod Mizanur Rahman, Sayed Hossen ve Sultan Masum, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

CESETTEN “ÇİÇEK” DİYE BAHSETTİLER

Yürütülen soruşturma sonunda sanıklar hakkında iddianame tamamlandı. İddianamede, cinayeti itiraf eden Sayed Hossen'in ifadesinde, Mohammad Hizanur Rahman ile evde oldukları sırada Monirul İslam'ın, Absar Uddın ve Sultan Masum ile soyadını bilmediği bir kişiyle eve geldiğini, bu 3 kişinin 2 gün boyunca İslam'ı darbederek öldürdüklerini anlattığı yer aldı. Cinayetin ardından Rıza Şalvarlıoğlu'nu telefonla arayarak, "Sen nasılsa memlekete gidiyorsun cesedi giderken bir kenara atarsın" dediğini ifade eden Hossen, Şalvarlıoğlu'nun cesedi taşımayı para karşılığı kabul ettiğini bildirdi.

CESEDİ BİN LİRA ALARAK TAŞIMIŞ

Rıza Şalvarlıoğlu'nun ifadesinde Sayed Hossen'in, içerisinde ne olduğunu söylemediği poşeti yol kenarına bırakması için bin TL verdiğini söylediği kaydedilen iddianamamede, Şalvarlıoğlu'nun cep telefonundan Hossen'i arayarak, "Çiçek gönderdik ya, o çiçekle yakalasalardı direkt 30 senem vardı" dediğinin tespit edildiği belirtildi.

ifadeleri kan dondururken tüm şüpheliler hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'kasten öldürme' suçlarından ömür boyu hapis cezası istenen iddianame, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

(Haber Merkezi)