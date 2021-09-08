Glutensiz yiyecek yapımı

Konya’dan eğitimler için özel olarak gelen Slimini Glutensiz Un Fabrikası Baş Ustası Ramazan Şimşek’in gözetiminde 3 gün süren glutensiz yiyecek yapım kursları katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

Şef Ramazan Şimşek kursiyerlere glutensiz pizza, börek ve ekmek çeşitlerinin yapımını en ince ayrıntılarıyla uygulamalı olarak gösterdi. Glutensiz yiyecekleri evlerinde büyük zorluklarla pişiren kursiyerler kendileri için çok değerli olan bilgileri işin uzmanından öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.

Gösterilen büyük ilgiden ve Çorum’a yeniden gelmekten dolayı çok memnun olduğunu söyleyen Şef Ramazan Şimşek “Çölyaklılar için çok önemli olan bu eğitimlerin ikinci ayağını gerçekleştirmek için bir sözümüz vardı. Ben ve Slimini Un yetkilileri sözümüzü yerine getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kursiyerler çok yetenekli ve eğitim sürecinde kendileri için çok faydalı olan bilgileri edindiler. Çorum Çölyak Derneği yönetimini bu güzel projeyi gerçekleştirdiği için tebrik ediyor ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

