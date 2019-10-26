Girişimci Kadınların Kuşadası’ndaki “b-fit Franchise” kongre buluşmaları

Türkiye’nin en yaygın spor zinciri olarak daha geniş kitlelere sesini duyurmayı hedefleyen b-fit, gelecek yıllarda milyonlarca kadının hayatına sağlığı ve sporu taşımayı hedefliyor. Hem geleceği hem de gelecekteki b-fit’i yaratmak için, Şırnak’tan İzmir’e tüm Türkiye’deki b-fit girişimcilerini bir araya getiren kongrede, girişimci kadınlar, alanında uzman konuşmacılar ve sektörün önemli eğitimcileriyle 3 gün boyunca bir arada olacaklar.

Kadın Spor ve Yaşam Merkezi b-fit, 2006 yılında 6 kadının bir araya gelerek, kadın girişimciliğini desteklemek ve kadınların spor yapabileceği, sosyalleşebileceği spor ve yaşam merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaşması amacıyla kurulmuş, Türkiye’nin ilk sosyal girişimi ve 52 ilde bulunan 200’ün üzerinde merkeziyle en yaygın spor merkezleri ağı. (Haber Merkezi)