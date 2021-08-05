“GİDİŞATTAN MEMNUN MUSUNUZ?” DİYE SORDUK

İşte aldığımız bazı cevaplar;

‘CEPTE PARA YOK’

Gidişattan memnun olmadığını söyleyen bir vatandaş, “Para yok cepte Allah işimizi rast getirsin” dedi.

‘Ülkenin hali hiç iyi değil’ diyen bir vatandaş, “Yangınlar var, hepimizi üzdü. Ekonomik kriz hat safhada. Esnafın hali ortada. Her gün yeni bir esnaf kepenk kapatıyor. Allah sonumuzu hayır etsin” ifadesini kullandı.

Covid-19 salgını dolayısıyla büyük sıkıntılar yaşandığını hatırlatan bir vatandaş, “Ülkemizin durumunu hiç iyi görmüyorum. Pandemi dolayısıyla esnafın hali bitik. Biz emekliler de zor durumda. Aldığımız 3 kuruş maaşla evimizi zor geçindiriyoruz, kiralarımızı ödemekte zorluk çekiyoruz. Ortalığın düzenini hiç iyi görmüyoruz” diye konuştu.

‘ŞİKAYETİM YOK’

Gidişattan memnun olduğunu ifade eden bir vatandaş, “Bence güzel. Pahalılık var biraz ama ülkemiz güzel. Bakın millet oturuyor. Şikayetçi değilim ben” cevabını verdi.

Bir vatandaş, Türkiye’nin gidişatında bir sıkıntı olmadığını belirterek, “Ülkemizin üzerine oyunlar oynanıyor. Tayyip Erdoğan’ı yok etmeyi istiyorlar. Ben buna karşıyım. Tayyip Erdoğan Türkiye’nin bir numaralı adamı. Hatta Türkiye’nin değil dünyanın” dedi.

‘İÇLER ACISI’

‘Türkiye’nin gidişatı hiç iyi değil’ diyen emekli bir memur, şöyle devam etti: “Gençlerimize, çocuklarımıza acıyorum. Z kuşağı denen çocuklar geleceklerini göremiyorlar. Ülkem adına onlar için üzülüyorum. Biz belli bir yaşa geldik ama ülkenin geldiği durum içler acısı. Bizler vergimizi ödüyoruz, devletimiz istediğinde yardımcı oluyoruz. Şu an istesinler vatan için, millet için göreve hazırız. Bir an evvel başımızdakilerin titreyip kendilerine gelmesi lazım.”

Bir vatandaş, “Maalesef ortalık iyi değil. 3 sene evvel iyiydi, sonradan bozuldu. Zam zam zam her şey pahalı. Buna da şükür demekten başka yapacak bir şey yok” ifadesine yer verdi.

‘ÜLKE İYİ YÖNETİLİYOR’

Türkiye’nin durumunun normal olduğunu dile getiren bir vatandaş, “Şu durumda her şey normal. Virüs çıktı, Akdeniz, Ege yanıyor. Bunlara rağmen iyi durumda. Bence bu durumda iyi yönetiliyor” diye konuştu.

Ülkede gelir adaletsizliği olduğunu dile getiren bir vatandaş, “Eşit bir paylaşım yok. Pastayı bölüştürürken tam randımanlı bölüştürmüyorlar. Gidişat bana göre iyi değil. Zengin daha da zengin oldu, fakir daha da fakirleşti” dedi.

‘NEREDEYMİŞ AÇ TÜRKİYE’DE?’

‘Bu gidişat çok iyi’ diyen bir vatandaş, şöyle devam etti: “Çöp tenekeleri daha bölünmemiş ekmekten görünmüyor. Neredeymiş aç Türkiye’de? Ekmekleri toplayıp köpeklere götürüyoruz. Yani Türkiye’nin gidişi iyi çok güzel. Bazı olumsuzluklar oluyor tabi olacak. Bir tek buranın değil ki Avrupa’nın da öyle. Ben Almanya’da da yaşıyorum orada da durum farklı değil. Amerika’nın da öyle. Salgından dolayı her yer sıkıntı çekiyor.”

‘ÜLKE KÖTÜ YÖNETİLİYOR’

Türkiye’nin kötü yönetildiğini ifade eden bir esnaf, “Ülkenin gidişatı çok kötü. Bu yabancılar içimizde olduğu sürece Türk milleti işlerimiz iyi olacak. İyi geçim sağlayacağım. Türkiye iyi olacak diye beklemesin. Hele hele içimize bir de Afganlar giriyor ki tamamen kötü. Esnafız saat 4’e 5’e kadar oturuyoruz. O saatten sonra 2-3 kişi geliyor onlarla dükkanımızı kapatıyoruz. Kiralarımızı ödemekte güçlük çekiyoruz” sözlerini kullandı.

Bir başka esnaf, saat 12’de yeni siftah yaptığını belirterek gidişattan da şikayet etti.

Emekli bir öğretmen, “Ben 65 yaşındayım. Türkiye’nin kaderi ben beni bildim bileli böyle. Türkiye hep kaderine bırakılıyor. Yazık, milletimize de yazık, şu ülkemize yazık. Bu ülke bulunmayacak bir ülke, ama kaderine bırakılmış” dedi.

‘ADALET YOK’

Ülkemizde pek çok konuda adalet olmadığını söyleyen bir genç, “Biri birini bıçaklıyor ceza alıyor, biri birine tecavüz ediyor hiçbir ceza almıyor. Bu adaletsizliklere dur denmeli” dedi.

Emlakçı bir vatandaş, ülkede bazı şeylerin iyi bazı şeylerin kötü olduğunu dile getirerek, “Faizler yüksek, ortalıkta pahalılık var” diye konuştu.

Gençlerin boş gezdiğini ifade eden bir vatandaş, işsizliğin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’de ki gidişatın normal olduğunu belirten bir vatandaş, “Her şeyin hayırlısını dilemekten başka yapacak bir şeyimiz yok” cevabını verdi.



