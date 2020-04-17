Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98180
ALTIN
376.057
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6581
EURO
7.5357

Gıda işletmelerine korona virüs denetimi

Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmasının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor. 

Gıda işletmelerine korona virüs denetimi

Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmasının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor. 

17 Nisan 2020 Cuma 14:59
Gıda işletmelerine korona virüs denetimi

Tüm dünyada olduğu ülkemizi de etkisi altına alan korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ederken maske, bone eldiven ve koruyucu kıyafet giyerek denetimlerini gerçekleştiren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kişisel hijyen kuralları ve koruyucu ekipman kullanımı konusunda işletmeciler ve çalışanlara uyarılarda bulunuyor. 
Ayrıca denetimlerde gıda işletmelerine Korona virüs salgınından korunmak için alınması gereken tedbirleri içeren “Korona virüsten korunmak için 10 altın kuralın” yazılı olduğu broşürlerden dağıtılıyor. 
Ekipler, kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uyguluyor. 

(İHA)

İlgili Haberler
Karantinadaki minik Hatice Kübra’ya sürpriz doğum günü
Karantinadaki minik Hatice Kübra’ya sürpriz doğum günü
Milletvekili Kavuncu’dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti
Milletvekili Kavuncu’dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti
Valilik’ten “Evde Kal” video paylaşımı çağrısı
Valilik’ten “Evde Kal” video paylaşımı çağrısı
Buzağı desteği için dilekçe şartı kalktı
Buzağı desteği için dilekçe şartı kalktı
Keçeli’den Aşgın’a teşekkür
Keçeli’den Aşgın’a teşekkür
Çorum’da öğretmenlerden eğlenceli Matematik kitabı
Çorum’da öğretmenlerden eğlenceli Matematik kitabı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim