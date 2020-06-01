“Gezi’nin talepleri bugün de geçerliliğini korumaktadır”

Türkiye’nin demokrasi mücadelesi tarihinde eşi ve benzeri görülmemiş kitlesellik ve yaygınlıkta yaşanan ve 5 milyona yakın insanın aktif olarak katıldığı Gezi’nin öneminin aradan geçen yedi yıla rağmen hatırlanmaya devam ettiğini ve hafızalardaki tazeliğini koruduğunu belirten Beyaz, “Türkiye’de ekonomik, toplumsal, siyasal alanda yaşanan sorunların arttığı, iktidarın emek ve demokrasi güçlerine karşı çok yönlü olarak saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde Gezi Direnişi’ni yeniden hatırlamak önemlidir” dedi.

Başta işçi ve emekçiler olmak üzere, toplumun sömürülen, ezilen ve yok sayılan kesimlerinin Gezi’nin açtığı yolda yürüdüğü sürece, nerede ve hangi alanda olursa olsun mücadelenin yürütüldüğü her yerde Gezi’den bir iz, kendisinden bir parça mutlaka olacağını kaydeden Beyaz, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Özgürlük, eşitlik ve demokrasi gibi ilkelerin toplumun farklı kesimlerince sahiplenilmekle kalmayıp, bu ilkelerin yaşama geçirildiği bir mücadele pratiğini sadece yâd etmek, Covid-19 virüsünden kaynaklı salgın insan yaşamını, iş sağlığı ve iş güvenliğini hiçe sayarak bu süreci bile fırsata dönüştürüp bundan yararlanmak istenen kapitalist rejimlerin altında uygulamaları karşısında yapabileceklerimizi yok saymak anlamına gelecektir.

Bugün de bu birlikteliği var edebilmek, baskıcı, yasakçı politikalara karşı bu topraklarda eşitliği, özgürlüğü ve demokrasiyi yeşertebilmek için daha yoğun gayret göstermemiz, umudun ateşini yeniden canlandırmamız gerektiği açıktır.”

“SÖMÜRÜ SONA ERENE KADAR MÜCADELE DEVAM EDECEK”

“Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri olarak farklılıklarımızla birlikte eşitçe ve özgürce bir yaşam sürebildiğimiz, savaşın değil barışın egemen olduğu, sömürünün son bulduğu insan emeğinin ve alın terinin değer gördüğü bir hayatı var etmek amacıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimiz bilinmelidir.

Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş ölçüde geniş halk kesimlerini seferber eden direnişinin yarattığı ve hepimize yaşattığı değerler uğruna yaşamını yitiren gençlerimizi direnişin 7. yıl dönümünde bir kez daha saygıyla anıyoruz.” (Haber Merkezi)