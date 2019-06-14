“Geykoca Göleti bu ay yeniden ihale edilecek”

İl Genel Meclisi’nin Haziran ayı toplantılarına devam ediliyor. Osman Günay başkanlığında düzenlenen Haziran ayı 4. Toplantısı’nda daha önce Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na havale edilen Mecitözü Geykoca Göleti ile ilgili komisyon raporu üyelerin bilgisine sunuldu.

Komisyon Başkanı Ünal Nalçacı bölgesinde sulamaya büyük katkı sağlayarak üreticinin gelirinin artmasını sağlayacak olan ancak 2013 yılından beri yapımı sürekli ertelenen Geykoca Göleti’nin bu ay yeniden ihale edileceğini bildirdi.

Geçmişte faaliyette iken bir çok köyün sulama işlerini rahat şekilde yaparak üretime büyük katkılar sağlayan ancak daha sonra büyütülmesi için harekete geçilmesine rağmen kaderine terkedilen ve Mayıs ayında ise komisyonlarına havale edilen Geykoca Göleti ile ilgili raporu okuyan Nalçacı, “Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, Çorum ili Mecitözü ilçesi Geykoca köyü, Saloğlu Deresi üzerinde yer almaktadır. Bu gölete ait sulama tesisi 2018 yılı sonu itibari ile tamamlanmış ve işletmeye hazır durumdadır. Bu sulama tesisi kapalı (borulu) ve önyüklemeli sayaçlı sistemdir. İşletme aşamasında önyüklemeli kartlara sulama ücretleri yüklenerek, bu şekilde tarlalarda bulunan sulama hidrantlarında bulunan sayaçlara okutularak su alınacaktır.

Göletin ilk ihalesi 2013 yılında yapılmış olup, yüklenici kaynaklı sebeplerden dolayı sıyırma kazıları tamamlandıktan sonra iş fesh edilmiştir. Daha sonra 2015 yılında ikmal ihalesi yapılmış ve gövde dolgu aşamasında iken yine yüklenici kaynaklı sebeplerden dolayı 2015 yılı sonunda sözleşme fesh edilmiştir. 2019 yılı yatırım programında Çorum Geykoca Göleti Tamamlama 18.200.000 TL keşif bedeli ile bulunmaktadır. Söz konusu gölete ait ihale hazırlıkları tamamlanmış olup, ihale yapılması için gerekli olan % 10 ödeneği gelmiştir. Haziran ayı içerisinde ihaleye çıkması planlanmaktadır. Bu tarihte ihalesi yapılması durumunda 2020 yılı içerisinde gölet inşaatı bitirilerek yapılmış olan sulama sistemine bağlanacaktır” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)