“Gerçekler açıklığa kavuşturulmalı”

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Gar Meydanındaki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 103 barış güvercini, katliamın 4. yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, katliamın yıldönümü nedeniyle Çorum Park’ta kitlesel basın açıklaması düzenledi.

Eylem sırasında bazı sloganlar atan ve pankart taşıyan katılımcılar, “Kaybettiklerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız! Sorumlularını unutmayacağız, affetmeyeceğiz!” dedi. Basın açıklamasına KESK’e bağlı sendikaların şube başkanları, Çorum Emek Platformu üyeleri ve bazı siyasi partilerin yöneticileri katıldı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Gül, burada yaptığı açıklamada; “Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Mustafa Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bundan tam dört yıl önce, ülkemizi yaşanmaz hale getiren çatışma ortamının sona erdirilmesi ve barışın tesis edilmesi için DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak tüm yurttaşlarımızı ‘Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ için Ankara’ya davet etmiştik.

Yaptığımız çağrıya kulak veren on binlerce yurttaşımız Türkiye’nin dört bir yanından gelerek, Ankara Garı önünde buluşmuştu.

10 Ekim 2015 sabahında yüreklerinde sevgi, gözlerinde gülücük, dillerinde barış türküleri olan on binlerce kişi kardeşçe yan yana bulunuyordu. O karanlık dönemde hepimize umut veren bu coşkulu birliktelik saat 10’u 4 geçe birbiri ardına patlayan iki bomba ile kana bulandı.

IŞİD üyesi iki canlı bomba tarafından gerçekleştirilen bu kanlı saldırı sonucunda 103 arkadaşımız hayatını yitirdi. 500’e yakın arkadaşımız yaralandı ve sakat kaldı.

Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Arkadaşlarımıza olan hasretimiz, her geçen gün daha da büyüyor.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 10 Ekim Davası karara bağlandı ve 9 kişi hakkında 101 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Dosyaları ayrılan 16 firari sanık hakkındaki davanın üçüncü duruşması 21 Kasım’da görülecek.

“GERÇEKLER AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI”

Katliama ilişkin dava iddianamesi mahkemeye sunulduğu günden itibaren yürütülen soruşturmanın olayı tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşturmaktan uzak olduğunu ifade ettik.

3 yıldır katıldığımız her duruşmada, katliamda ihmali olan kamu görevlilerinin ve sorumlulukları bulunan siyasetçilerin de yargılanması gerektiğini dile getirdik. Ne yazık ki mahkeme bu doğrultuda cesur bir adım atmadı ve bu eksik karar sonucunda kamuoyu vicdanında adalet tecelli etmedi.

Saldırı sonrasında yaptığı “patlama sonrasında oylarımız yükseliyor” sözleriyle hafızalarımızda yer eden dönemin Başbakanı, geçtiğimiz aylarda “7 Haziran-1 Kasım seçimleri arası dönemdeki defterler açılırsa birçok siyasetçi insan içine çıkamaz” açıklamasında bulundu.

Bu sözler, katliamın siyasal boyutları konusundaki endişe ve iddialarımızın haklılığını göstermiştir. Buradan davanın görülmekte olduğu mahkeme heyetini bir kez daha göreve çağırıyoruz: Bu açıklama hem bir ihbar, hem de itiraf kabul edilmelidir. Başta dönemin başbakanı ve içişleri bakanı olmak üzere dönemin siyasileri davaya dâhil edilmelidir.

EMİNE ERCAN ANILACAK

KESK Dönem Sözcüsü Mustafa Gül, “Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesinde yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir” diyerek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu olarak patlamada yitirdikleri 103 barış güvercininden biri olan Emine Ercan’ı mezarı başında bugün saat 12.00’de anacaklarını bildiren Gül, anma için saat 11.00’de Özdoğanlar önünden araçlarla hareket edileceğini söyledi. (Yusuf ÇINAR)