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Geniş peyzaj alanı ve lüks konutları ile konforlu bir site hayata geçiyor 

2022’nin, ülkemizde konut talebinin arttığı bir yıl olması öngörülüyor. İki yıldır pandemi ve maliyet etkisiyle beklemede olan konut üreticilerinin de, inşaat sezonu ile birlikte büyük konut projelerini uygulamaya koyacakları anlaşılıyor. 

Güncel 17.01.2022, 19:26
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Geniş peyzaj alanı ve lüks konutları ile konforlu bir site hayata geçiyor 

Çorum’da da, lüks konut projeleri ile insanlara yeni yaşam alanları sunulmaya devam ediliyor. Toplam 6 blok ve 113 lüks daireden oluşan Ulukavak Mahallesi’ndeki Eva Söğütlüevler projesi de, sektörün en iddialı projelerinden biri. Ayrıca, sunulan ödeme seçenekleri de son derece cazip. 

Sanayileşme hamlesini sürdüren ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi olarak büyüme yolunda dev adımlar atan Çorum, konforlu yaşam adına da insanlara süper kaliteli seçenekler sunuyor. 
Nitekim, Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler’de inşa edilen lüks konutlar, yeni bir yaşamın kapılarını aralıyor. 

Eva Söğütlüevler ismiyle inşaat çalışmaları büyük bir hızla devam eden proje tamamlandığında şehri ve bölgeyi yeni bir yaşam alanına kavuşturmuş olacak. Toplam 6 Blok ve 113 lüks daireden oluşan proje, içerisinde barındırdığı sosyal ve sportif yaşam alanlarıyla da farklı seçenekler sunuyor. 

Eva Söğütlüevler Proje Mühendisi Mustafa Salih Aksu, Çorum halkına kaliteli, güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunmak için her türlü detayı düşündüklerini söyledi. Hiçbir ayrıntıyı es geçmediklerinin altını çizen Aksu, “Eva Söğütlüevler, Çorum’da inşaat sektöründe en önemli projeler arasında yer alıyor. Çorum halkı her şeyin en güzeline layıktır diyerek tüm dairelerimizde ve sosyal donatı alanlarımızda en kaliteli malzemeleri kullanıyoruz.” dedi.

Eva Söğütlüevler’in tanıtımının yapıldığı ilk günden itibaren yoğun bir taleple karşılaştıklarını, Çorum halkının projeye yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Aksu, bu ayrıcalıklı projede yer almak isteyenlerin 0534 973 17 66 numaralı telefondan va www.evadayasam.com web adresinden ayrıntılı bilgi alabileceklerini söyledi.

Mustafa Salih Aksu’nun verdiği bilgiye göre, Söğütlüevler’de hızla yükselen Eva Evleri, cazip ödeme seçenekleri ile alım kolaylığı sunuyor. 

Çorum’un tanınmış ve güvenilir iş insanlarından Ali Evlüce tarafından hayata geçirilen proje, cazip ödeme seçenekleri ile öne çıkıyor. 6 aydan 60 kadar vadelerle ödeme kolaylığı sağlanıyor. 

Eva Söğütlüevler, sosyal ve sportif yaşam alanları, her türlü detay düşünülerek tasarlandı. 7.190 m2 toplam proje alanı içerisinde 4.600 m2’lik peyzaj alanı bulunuyor. Çocuk oyun alanları, spor sahaları, kış bahçesi, kamelya ve oturma grupları, basketbol-futbol sahaları, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla konforlu yaşamın zemini hazırlanıyor.

(Haber Merkezi)

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