Genel Sağlık-İş’ten 19 Mayıs kutlaması

Emperyalistlerin dayattığı manda ve himayeyi reddedip ulusal kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı günün 102. yıl dönümünü kovid 19 pandemisinin gölgelemesine izin vermeden büyük heyecan ve coşku ile kutladıklarını kaydeden Çiftçi, “Kutlamalar için imkânlarımız kısıtlı olsa da coşkumuz büyüktür” ifadelerini kullandı.

Covid-19 pandemisinin Atatürk‘ün başlattığı, ulusal, kamucu ve halkçı sağlık politikalarının yaşamsal önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getiren Çiftçi, “Yaşanan acı gelişmeler, Genel Sağlık-İş olarak verdiğimiz ‘ulusal sağlık politikalarına dönülmesi’ mücadele kararlığımızı pekiştirmiştir.

Genel Sağlık-İş; laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin tam bağımsızlığını, Atatürk ilke ve devrimlerini koruma ve savunma kararlığındadır.

Bu inançla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızın 102. Yıl Dönümünü kutluyor, başta Ebedi Önderimiz Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ulusal kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

