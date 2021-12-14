Genel Sağlık-İş üyesi sağlıkçılar iş bırakıyor
Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’na bağlı Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) Şube Başkanı Yalçın Çiftçi, sendika üyelerinin yarın (15 Aralık 2021 Çarşamba) iş bırakacağını açıkladı.
Güncel 14.12.2021, 18:57
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Hükümetin bir kısım sağlık çalışanlarına yapmayı düşündüğü zam kararı sonrasında başlayan tepkiler devam ediyor. Bu kapsamda Genel Sağlık-İş üyeleri de yarın (15 Aralık 2021 Çarşamba) iş bırakacak.
Genel Sağlık-İş Şube Başkanı Yalçın Çiftçi yaptığı açıklamada acil sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde tüm ülke genelinde bugün iş bırakacaklarını dile getirerek “Emeğimizi gasp edemeyeceksiniz” diye konuştu.
(Volkan SINAYUÇ)
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