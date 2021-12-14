Genel Sağlık-İş üyesi sağlıkçılar iş bırakıyor

Hükümetin bir kısım sağlık çalışanlarına yapmayı düşündüğü zam kararı sonrasında başlayan tepkiler devam ediyor. Bu kapsamda Genel Sağlık-İş üyeleri de yarın (15 Aralık 2021 Çarşamba) iş bırakacak.

Genel Sağlık-İş Şube Başkanı Yalçın Çiftçi yaptığı açıklamada acil sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde tüm ülke genelinde bugün iş bırakacaklarını dile getirerek “Emeğimizi gasp edemeyeceksiniz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)