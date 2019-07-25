“Gençlik ve Kardeşlik” kampı

35 öğrenci 2 gün doğayla iç içe bir kamp deneyimi yaşadı. Ayrıca kamp sürecinde doğa yürüyüşü, Çevre temizliği, Kardeşlik gecesi, Basketbol-Futsal-Bowling, Şiir yarışması gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.

Çomar Barajı’nda sabah kahvaltısı yapan öğrenciler, burada kahvaltı sırasında biriken çöpleri poşetleyerek çevreyi temiz tutmaya özen gösterdiler. Ayrıca piknik yapan aileleri ziyaret eden öğrenciler, çöp poşeti dağıtarak çevreye duyarlılık sağlamaya çalıştırlar ve çevrenin temiz tutulması konusunda örnek teşkil ettiler.

Muhteşem bir doğa ortamında etkinlikten etkinliğe koşan öğrenciler okçuluk öğrenip, yangın tatbikatı yaptılar.

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Bolat tarafından okçuluk eğitimi ve Hamdi Kabakçı tarafından da yangın eğitimi verildi.

Buhara Kültür Merkezine giden öğrenciler, basketbol maçı yaptılar, futsal turnuvası düzenlediler ve son olarak bowling oynayarak buradan ayrıldılar.

Kampın sonunda gerçekleştirilen Kardeşlik Gecesi ise büyük bir coşku içerisinde geçti. Kampa katılanlar gecede düzenlenen şiir yarışmasında birbirinden güzel şiirlerini okudular.

Kampı ziyaret eden Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan öğrencilere şiir okurken, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Ayrıca kampta katılan Çorum Belediyesi Tesisler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu, ÇORİMDER Yönetim Kurulu Üyeleri, Genç Önder Genel Merkez Lise Koordinatörü Sezer İnce öğrencilerde birlikte etkinliklere iştirak ettiler.

Kamp ateşi etrafında kenetlenen gençler, geceyi marş ve ezgiler söyleyerek tamamladılar.

(Haber Merkezi)