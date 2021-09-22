Gençlik Merkezlerine kayıtlar başlıyor

Gençlik Merkezleri ile gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “ 2021 – 2022 Eğitim ve Öğretim Yılının açılmasıyla birlikte bizde gençlik merkezlerimizde eğitime destek kurslarımızın kayıtlarını başlatıyoruz” dedi.

Başkan Yardımcısı Candan, “Gençlik Merkezlerimize kayıt yaptıran öğrencilerimize okuldan aldıkları eğitime ilave olarak eğitime destek kursları, Kur’an-ı Kerim dersleri, sanatsal ve yetenek kursları, YKS’ye hazırlık, değerler eğitimi, LGS’ye Hazırlık, eğitici geziler, spor kursları ve akıl ve zeka oyunlarıyla gibi dersler verilecek diye konuştu.

Candan, kayıt yaptırmak isteyen veliler Buhara Kültür Merkezi, NFK Gençlik Merkezi, Akkent Gençlik Merkezi, Bahçelievler Gençlik Merkezi, İkbal Gençlik Merkezi, Mimar Sinan Gençlik Merkezi, Melikgazi Gençlik Merkezi ve Şehit Şenay Aybüke Yalçın Gençlik Merkezlerimize gelerek kayıt yaptırabilirler dedi.

