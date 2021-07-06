Gençlik Merkezlerinde yaz kursları devam ediyor

Çocukların tatilini daha verimli geçirebilmeleri için yaz kursları düzenlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da gençlik merkezlerimizin yaz kurslarına yoğun bir katılım sağlandı. 1571 öğrencimiz Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Edebiyat, İngilizce, Tarih, Coğrafya, Resim, El sanatları, Müzik gibi 388 akademik 79 sanatsal ve yetenek kurslarına kayıtlarını yaptırdı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yaz kurslarımızda gençlerimizin en iyi şekilde eğitim almaları, kişisel gelişimine destek olan yeteneklerini geliştirmeleri; ailelerine, devletimize, milletimize faydalı bir insan olarak yetişmelerini amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Çorum Belediyesi tarafından açılan yaz kursları 27 Ağustos’a kadar devam edecek.



