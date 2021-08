Gençlik merkezlerinde “planlı” etkinlik

Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi, Çorum Belediyesi tarafından, gençlerimize akademik destek vermek, sportif, sosyal ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla 2012 yılında hizmete açılmştı.

Gençlik merkezlerinin faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu, NFK Kültür Merkezinin açıldığında 6. 7. ve 8. Sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz destek kursları, rehberlik ve deneme sınavları gibi faaliyetlerde bulunduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “ 2021 yılında itibari ile farklı mahallelerde açılan gençlik merkezlerimizin sayısı dokuza ulaştı. İki katlı olan binalarımızın üst katı kadın kültür merkezi, alt katı da gençlik merkezi olarak hizmet veriyor.

MERKEZLERİMİZ TÜM GENÇLERİMİZE AÇIK

Eğitime destek kurslarımızdan faydalanmak için merkezlerimize öncelikle ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları gelir. Kontenjanımızın olması durumunda tüm vatandaşlarımız müracaat edebilir. İhtiyaç sahibi bir öğrencimiz kayıt için gelmişse, boş yerimiz yoksa bile mutlaka çözüm üretiyoruz.



ÜÇ DÖNEM KAYIT ALIYORUZ

Yılda üç dönem öğrenci kaydı alıyoruz. İlk kayıt eylülde yapıyoruz. Kurslar sekiz aylıktır, ekimde başlar mayıs ayının sonunda bitmiş olur. Ekimde başlayan kursların birinci dönemi Ocak ayında biter. İkinci dönem şubatta boşalan kontenjanlar için tekrar kayıt alıyoruz. Üçüncü kayıt dönemi yaz tatilini kapsar. Kursları, tatilden bir hafta sonra başlayıp, ağustos ayının sonunda bitecek şekilde planlıyoruz. Buhara kültür merkezinde bulunan yüzme havuzunu yaz döneminde ve hafta sonları gençlerimize tahsis ettik. Bir yıl içinde yaklaşık 12 bin öğrenci merkezlerimizden faydalanıyor. Kayıtların sekiz bini yeni öğrenci, dört bini öğrenci kurslara tekrar devam eden öğrencilerdir.

COVİD-19 SALGINI KAYIT SAYIMIZI ETKİLEDİ

Covid-19 salgınından sonra açılan destek eğitim kursları, sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlerimiz için mevcut kontenjanlarımızın yarısı kadar kayıt almak durumunda kaldık. Sınıflarımızdaki yeni oturma düzenine göre, büyük sınıflarımızın mevcudunu oniki-onbeş, mahalle merkezlerimizdeki sınıflarımızın mevcudunu on-oniki olarak planladık.



ETKİNLİK TAKVİMİMİZİ BİR YILLIK PLANLIYORUZ

Bizim çok düzenli ve planlı bir etkinlik takvimimiz var. Eğitim yılı başında benim başkanlığımda yapılan toplantıda bir yılda yapılacak etkinliklerin ana omurgası planlanlıyoruz. Her yıl için bir değer belirliyoruz, vatan sevgisi, sorumluluk, saygı gibi… Yıl içerisinde bu tema etrafında çalışmalar yapılırken, dünya ve Türkiye gündemi de takip edilip, uygun faaliyetler ekliyoruz.

AÇIK HAVA VE SALON FAALİYETLERİMİZ VAR

Gençlik merkezinin koordinatörü ve her merkezin bir sorumlusu, otuzbeş civarında çalışan öğretmenimiz var. Müze, sanat galerisi, at çiftliği, hayvan barınağı, kütüphanelere, belirli gün ve haftalara uygun seçilen mekanlara geziler düzenliyoruz. Gençlerimizle yaşlı vatandaşlarımızı, emekli öğretmenlerimizi, meslek erbaplarını ziyaret ediyoruz.

Yaz döneminde belediyemizin sosyal tesislerinde etkinlik planlıyoruz. Hava şartlarına uygun olarak bazen dışarıda bazen iç mekanda kitap okuma, akıl oyunları, bisiklet etkinlikleri düzenliyoruz. Gençlerimize yemekli veya çaylı ikramlar yapıyoruz.

Ayrıca Türkiye genelinde resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyoruz.Covid-19 konulu Türkiye genelinde düzenlediğimiz resim yarışması sonuçlandı. Geçen yıl “GENÇ KADEŞ” dergimiz çıktı. İkinci sayımız için Eylül 2021’den itibaren gençlerimiz içerik üretip, yazı yazabilecekler” diyerek sözlerini tamamladı.

(Hatice Asuman ATEŞ)