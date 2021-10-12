Gençlik Merkezlerinde kurslar başladı

Geçlik Merkezlerinin her zaman gençlerin yanında olduğunu, verdikleri kurslarla gençleri geleceğe hazırladıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Çorum Belediyesi olarak yeni eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla biz de gençlik merkezlerimizde eğitim ve öğretim faaliyetlerimize başladık.” dedi.

Başkan Yardımcısı Candan, “Bu yıl gençlik merkezlerimize Bin 923 öğrencimiz kayıt yaptırdı. Öğrencilerimize eğitime destek kursları kapsamında Kur’an-ı Kerim dersleri, sanatsal ve yetenek kursları, YKS’ye hazırlık, değerler eğitimi, LGS’ye hazırlık, eğitici geziler, spor kursları, akıl ve zekâ oyunları gibi derslerde destek vereceğiz.” diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar diledi.

(Haber Merkezi)

