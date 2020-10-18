Gençlik merkezlerinde kurs kayıtları başlıyor

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından her yıl düzenlenen eğitim-öğretim sezonu kurs kayıtları pazartesi günü başlayacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik Merkezlerinde öğrencilerin okuldan aldıkları eğitime destek vermek ve ek eğitimler almalarını sağlamak amacıyla çeşitli sanat ve eğitim kursları düzenlediklerini belirtti. 3-4-8 ve 12’nci sınıflar için açılacak kursların pandemi kurallarına uygun şekilde düzenleneceğine dikkat çeken Başkan Aşgın, “Belediyemizin bünyesinde her yıl düzenlenen kurslarımızı bu sene pandemi kuralları çerçevesinde başlatıyoruz. Sınıflarımızı sosyal mesafeye uygun şekilde dizayn ederek kurslarımızdaki öğrenci sayımızı sınırlı tutacağız. Öğrencilerimize okulda aldıkları eğitime ilave olarak İngilizce, Matematik, Tarih, Coğrafya, Kur’an-ı Kerim, Arapça, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe alanlarında kurslar açıyoruz. Tüm bu dersle ilgili kursların yanı sıra gitar, keman, bağlama, ney, piyano, ud, bilgisayar, resim ve el sanatları gibi sanatsal kurslarla da merkezlerimizde öğrencilerimize hizmet vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Gençlik Merkezlerine kayıtların pazartesi günü saat 09.00’da başlayacağını kaydeden Başkan Aşgın, sadece İkbal Gençlik Merkezi’nin kayıtlarını online olarak alacağını belirtti. (Haber Merkezi)