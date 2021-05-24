Gençlik koordinatörleri yaşlılar ve kamu görevlilerini unutmadı

Çorum İl Müftülüğü Gençlik ve Engelli Koordinatörlüğü görevlileri, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında bu yıl ki Ramazan Bayramı’nda alınan tam kapanma kısıtlaması sebebiyle denetim yapan ekipler ve bayramı evlerinde geçirmek zorunda kalan vatandaşlar ve engellilerle bayram sevincini paylaştı.

Bayramlaşma Diyanet Gençlik Merkezi görevlilerinden İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri Mücahid Kuzu ve Sultan Bahriye Şimşek, İl Engelli Koordinatörü Harun Hakan Efe, Mehmet Zahit Kotku Camii Müezzin Kayyımı Murat Arar ile Kur’an Kursu Öğreticilerinden Hatice Öztürk, Şengül Toprak ve Şefika Emine Atılgan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Uzman Mücahid Kuzu; “İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü olarak bayramın ilk günü, kolonya ve çikolatalarımızı alarak büyüklerimizi özellikle görme engelli 4 aileyi ziyaret ettik. Kısıtlamalardan dolayı bayramlarını sevdiklerinden ayrı geçirmek zorunda kalan büyüklerin bayramını kutlayarak gönüllerini aldık. Ayrıca bayramda görevi başındaki polis, zabıta ve sağlık görevlilerle bayramlaşarak çikolata ikram ettik” diyerek ziyarette bulunan din gönüllüsü arkadaşlarına teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

