“Gençlerle uğraşmayın”

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu’nun sunum ve konuşmalarını dinlemek için gelen Buharaevler Mahallesi sakinleri dertlerini de anlattı.

Toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Levent Tuzcu, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, İŞKUR Müdürü Ali Şahan, bazı muhtarlar ve mahalle sakinleri de hazır bulundu.

Emniyet Müdürü Kolcu, ayrıca Çorum’da 15 binin üzerinde mültecinin yaşadığını belirterek, bu kişilerin suça karışma oranının düşük olduğunu açıkladı. Son günlerde ülke genelinde Suriyeliler ile ilgili gündem oluşturulmaya çalışıldığını belirten Kolcu, ilimizdeki mültecilerin sadece 3 bininin Suriyeli olduğunu, geri kalanının Iraklı ve diğer ülkelerden olduğunu, senelik yaşanan 12 bin suçun sadece 300-400’ünün mültecilerin karışmasıyla olduğunu dile getirdi.

İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu yaptığı sunumda asılsız ve abartı ihbarlara dikkat çekerken, mahalleliyi “parktaki gençlere sataşmayın” diye uyardı. Parkta yiyecek içecek tüketen gençlerin mahalleli tarafından uyuşturucu kullandıkları veya alkol tükettikleri gibi asılsız iddialarla polis merkezine ihbarlar geldiğini ve bu önyargıyla olay yerine giden polislerin tepkisi ile gençlerin huzurunun kaçmasına neden olduğunu ve gençlerin hırçınlaştığını belirten Kolcu, “Şüpheli durumlarda ihbar gerçekten çok önemli. Gürültü yaptı diye veya kola içiyor diye bazı yakıştırmalar yapıp ihbar etmek çevrenin ve gençlerin huzurunu kaçırıyor. Gözünüzle görmediğiniz şeyin ihbarından kaçının. İhbarların %60’ı asılsız” dedi.

Sunumun devamında engelli yollarını kapatanlara her kim olursa olsun caydırıcı cezalar verileceğinin altını çizen İl Emniyet Müdürü Kolcu, “Kendi evinin önü olsa dahi, engelli yolunu kapatan herkese ceza kesilecek” ifadelerini kullandı.

Yaptığı sunumda 2019 yılında 67 araca abartılı egzozdan dolayı 31 bin 110 TL, 22 araca ise driftten dolayı 110 bin 220 TL ceza yazıldığını söyleyen Kolcu, 7 aylık dönemde 59 bin 727 hususi ve ticari aracın kontrol edildiğini, aynı dönemde bin 509 kişinin okul önlerinde GBT sorgusunun yapıldığını sözlerine ekledi.

Mahalle huzur toplantısında konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi ise yaklaşan Kurban Bayramı için trafik kuralları konusunda uyarıda bulunurken, asıl işlerinin vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak olduğunu söyledi.

Çorum Valiliği’nin 549 aileye 1 milyon 126 bin liralık yardımının gündeme geldiği toplantıda telefon dolandırıcıları ve düğünlerde atılan silahlar konusunda da uyarıda bulunan Vali Çiftçi, “Zamanında eşimi arayıp da dolandırmaya çalışanlar bile oldu. Lütfen itibar etmeyin. Gece 2-3 de mesaj atan vatandaşlara bile cevap veriyoruz. Bize ve emniyete danışın. Ayrıca düğünlerde atılan silahlarla düğün evleri yas evine dönüştürülmesin” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından mahalle huzur toplantısı, basına kapalı bir şekilde vatandaşla istişare edilerek devam etti. Vatandaşları dinleyen Vali Çiftçi sorunlarla ilgili ilgili kurum müdürlerine çeşitli talimatlar da verdi.

(Esra ESEN)