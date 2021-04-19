“Gençlerin Gözünden” projesi tanıtıldı

Çorum Yetişkinler Eğitimi Kültür Derneği tarafından hazırlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Gençlerin Gözünden” isimli projenin açılış ve kokteyl programı Çorum Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Covid-19 tedbirleri dikkate alınarak düzenlendi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Hamza Kalınsazlıoğlu, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Burhan İncekara, Müdür Yardımcıları Yasin Yetim ve Nuri Arıcı, Çorum Yetişkinler Eğitimi Kültür Derneği Başkanı Ünal Yüce, gençler ve öğrenciler katıldı.



Dernek Başkanı Ünal Yüce proje hakkında bilgilendirme yaptı. Yüce, projeye katılan geçlerin yurt içi ve yurt dışı (Balkan Ülkeleri) faaliyetleri ile kendilerini yenileme fırsatı bulacaklarını, sosyalleşme ve özgüvenlerini artırma noktasında yurt dışında fotoğraf çekip bu fotoğraflarla sergi açacakları, katılacakları kurslar ile de kişisel gelişimlerini destekleme noktasında çok büyük katkıda bulunacağını söyledi.

Halk Eğitim Merkezi’ne sportif faaliyetler için bir alan oluşturacaklarını, robotik ve mobil programlama içinde atölyeler oluşturarak gençlerin hizmetine sunulacağını söyleyen Yüce, bölgedeki tüm gençleri proje faaliyetlerine katılmaya davet ederek “Faaliyetlere katılacak gençlerimiz; http://www.gencleringozunden.net adresinden katılmak istedikleri kurslarımıza kayıt olabilirler” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

