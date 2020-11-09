“Gençlerin emeklilik hayalleri hayal olarak kalacak”

Türk-İş’in Meclis’te görüşülen torba yasa ile ilgili işçilerin çekincelerini dile getiren, çalışma barışını bozan maddelerle ilgili 81 ilde yapılan eylemler ve basın açıklamalarını desteklediklerini kaydeden Vargeloğlu, düzgün ekonomik bir politika üretemediği için her durumdan kaynak yaratmayı mubah sayan bir hükümetle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Kaynak üretmek için “gelenekselleşen vergi ve imar aflarının” hukuk düzenini alt üst etmesinin yanında, halkın hayatını da hiçe saydığının yakın zamanda İzmir'de yaşanan deprem felaketi ile bir kez daha acı bir şekilde ortaya çıktığını belirten Vargeloğlu, “Bununla birlikte torba yasa ile getirilen 25 yaş altı gençlerimize ve 50 yaş üstü çalışanlara reva görülen part-time çalışma sözleşmeleri ile emeklilik hayalleri hayal olarak kalacak. Mevcut hükümet, bu aflar neticesinde zaten kayıt dışının hat safhada olduğu bir ortamda, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak yerine, kabile devlet olmak için gereken adımları hızla atmaktan çekinmemektedir. Şu unutulmamalıdır ki Türkiye 1'den büyüktür” dedi. (Haber Merkezi)