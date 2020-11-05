“Gençlerin emeklilik hakkı ellerinden alınıyor”

Meclis’ten geçirilmek istenen yasanın sermayeye yeni teşvikler verilmesini, işçi ve emekçilerin ise kazanılmış haklarının ortadan kaldırılmasını hedeflediğini belirten Gökmen, “Saldırıları püskürtecek olan mücadeledir; birleşelim, haklarımızın gasbedilmesine izin vermeyelim” dedi.

“EMEKÇİLER CAN DERDİNDE, HÜKÜMET İŞÇİ HAKLARINA SALDIRI PEŞİNDE”

Emekçilerin Kovid-19 salgını koşullarındaki durumu ve İzmir depremini de hatırlatan Gökmen, “Emekçilerin bir yanda pandemi diğer yanda İzmir depremi nedeniyle kelimenin gerçek anlamıyla can derdine düşmüşken AKP Hükümeti, bir kez daha söz konusu işçi haklarına saldırı olunca gözünü budaktan esirgemeyeceğini gösterdi. Hatırlanacaktır, 1999 yılında gündeme getirilen, işçilerin mezarda emeklilik olarak adlandırdıkları yasa da büyük Marmara depremi fırsata çevrilerek apar topar meclisten geçirilmişti. O dönemin koalisyon hükümeti de insanlar daha enkaz altında yaşam mücadelesi verirken emekçilerin haklarını ortadan kaldırmıştı. Nasıl ki, emekçiler dönemin koalisyon hükümetini ve onu oluşturan partilerin bir kısmını tarihin çöplüğüne attıysa bugün de aynı şeyin yaşanacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Bu koşullarda bile işçilerin haklarına göz dikmekten geri durmayan bu iktidardan da hesabı emekçiler örgütlü mücadelesiyle soracaktır.

Hükümet tarafından Kovid-19 salgının istihdam üzerindeki etkilerini azaltmak üzere gündeme getirildiği iddia edilen torba yasa teklifi, sermayeye yeni teşvikler verilmesini içerirken, işçi ve emekçilerin kazanılmış haklarının ortadan kaldırılmasını hedefliyor.”

“25 YAŞ ALTI VE 50 YAŞ ÜSTÜ ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATI ORTADAN KALKACAK”

Teklifle; 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların belirli süreli iş sözleşmeleri yoluyla kıdem tazminatı hakkı ortadan kaldırılıyor. Kayıtdışı işçi çalıştıranların cezalandırılması gerekirken teşviklerle ödüllendiriliyor. İşsizlik Sigortası Fonu bir kez daha teşvikler yoluyla yağmaya açılıyor.25 yaş altı ve 50 yaş ve üzeri işçiler kıdem tazminatı ve iş güvencesi hakkından mahrum bırakılıyor. Gençlerin emeklilik hakkı ellerinden alınıyor. 25 yaşın altında olan genç işçilerin part-time olarak ay içerisinde 10 günden az çalışmaları halinde emeklilik için geçerli olan primleri ödenmeyecek. Böylece genç işçilerin emeklilik hakkı adım adım ortadan kaldırılacak.

AKP kıdem tazminatının kaldırılmasını defalarca kez gündeme getirmiş ancak işçilerin ve örgütlü oldukları sendikaların tepkisi nedeniyle geri adım atmak durumunda kalmıştı. Şimdi ise pandemi koşullarını fırsata çevirmek istemektedir. Ve bu planını işçileri yaş gruplarına göre bölerek adım adım hayata geçirmek istemektedir.”

“SALDIRIYI PÜSKÜRTECEK OLAN ÖRGÜTLÜ MÜCADELE”

“Hükümetin bu planını işçi sendikaları konfederasyonları da görmüş olmalı ki ortak bir açıklama yaparak teklifin geri çekilmesini istedi. Biliyoruz ki, üretim ve hizmetten gelen güç kullanılmadıkça sermaye ve onu temsil eden iktidarın geri adım atması beklenemez. Şimdi tüm üretim ve hizmet birimlerinde kıdem tazminatı ve emeklilik hakkına sahip çıkmak üzere harekete geçme, sendikasız işçileri de sürece dahil etmek üzere adımlar atma zamanıdır. Kazanılmış haklara dönük bu saldırıyı püskürtecek olan işçilerin örgütlü müdahalesidir.” (Haber Merkezi)