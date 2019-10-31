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Gençlerin Cumhuriyet coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserler serisi Grup Norm ile son buldu.

Gençlerin Cumhuriyet coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserler serisi Grup Norm ile son buldu.

31 Ekim 2019 Perşembe 22:00
Gençlerin Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet Bayramı Kutlama Komitesi tarafından belirlenen program kapsamında 24 Ekim günü Atatürk Spor Salonu’nda Grup Sus’un sahne aldığı konser programı önceki akşam Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen ve Grup Norm’un konuk olarak katıldığı konserle sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı önünde toplanarak meşaleler ve fener alayı ile Kadeş Barış Meydanı’na gelen yüzlerce vatandaş burada da Grup Norm ile Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Ellerinde meşaleler, Türk Bayrakları ile alanda ilk olarak Çorum Belediye Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde eğlenmeye başlayan ve çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu vatandaşlar Türk Pop ve Rock başta olmak üzere birbirinden geniş bir repertuara sahip Grup Norm’un şarkılarıyla Cumhuriyet Bayramı’nı doyasıya kutladı.

Çorumlulara muhteşem bir gece yaşatan grup üyelerinin konserinin ardından ise havai fişek gösteri gerçekleştirildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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