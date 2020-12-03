Gençlerin atışması kanlı bitti: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, İ. A ve T. K isimli iki çocuk arasında sosyal medya hesabı üzerinden bir tartışma yaşandı. Ardından çocuklar TOKİ'deki halı sahada buluştular. Tartışmanın büyümesiyle T. K(16), İ. A(16)'ya ateş açtı. İ.A, sol ayak topuğundan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zanlı T.K ise ifadesi alınmak üzere çocuk şubeye götürüldü. Yaralı İ.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

(Haber Merkezi)