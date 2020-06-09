“Gençler iş hayatına küskün başlıyor”

Gençlerin iş hayatına atılamaması durumunda o zamanda bu borcun her zaman gençlerin ve ailelerinin sırtında kaldığına dikkat çeken Külcü, şuan Türkiye de genç işsizliğinin yüzde 30 seviyelerinde olduğunu, bunun da işin vahametini gösterdiğini kaydetti. Özellikle yaz dönemlerinde KYK yurt müdürlüklerinin kapalı olması sebebiyle bir çok öğrencinin kalacak yer sıkıntısı çektiğini ve mağdur olduğuna dikkat çeken Külcü, gençlerin özel yurtlarda çok fazla ücretler ödeyerek kaldıklarını ifade ederek, “KYK olmaz ise öğrenciler nereler de kalacaktır Özellikle bu korana virüs sebebiyle okula gidemeyen ve uzaktan eğitim alan, özel yurtlarda kalan öğrencilerin ödediği yurt ücretleri geri taraflarına verilmemiş bu da öğrenciler ve ailelerinde maddi kayıplara sebep olmuştur.

Öğrenciler yaz dönemlerinde KYK yurtlarının açık olmasını istiyor. KYK borçlarının tamamen silinmesi ya da faizlerinin silinmesini talep ediyor. Öğrenciler farklı mağduriyetlerinin oluşmaması için devletin bu alanlarda acilen tedbirler almasını talep ediyor. Üniversite mezunu gençler KYK borçlarıyla iş hayatına başlamak istemiyor. Sosyal devlet ilkesi gereği eğitimdeki eksikliklerinin giderilmesini talep ediyor” dedi. (Haber Merkezi)