Genç yaşta kazada can verdi

Mecitözü İlçesi Sorkoğlan Köyü nüfusuna kayıtlı olup İzmir’de ikamet eden Zeki Ergan’ın eşi, 2 çocuk annesi Nihal Ergan (39), trafik kazası sonucu vefat etti.

Edinilen bilgiye göre; İzmir’in Çiğli ilçesi Sasalı yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Güvenlik Görevlisi olarak çalışan Nihal Ergan ve Fırat Uygur'un bulunduğu otomobil kaza yaptı.

Araç içinde sıkışan Nihal Ergan ve Fırat Uygur, AKS 110 ekipleri tarafından araç içinden çıkarıldı. Güvenlik görevlileri, ağır yaralı olarak görev yaptıkları hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Nihal Ergan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan Fırat Uygur'un tedavisi devam ediyor.

Kazada hayatını kaybeden Nihal Ergan’ın Mecitözü İlçesi Sorkoğlan Köyü nüfusuna kayıtlı olup İzmir’de ikamet eden Zeki Ergan’ın eşi olduğu öğrenildi.

Nihal Ergan’ın cenazesi İzmir’de toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)