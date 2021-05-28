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Genç yaşta kansere yenildi

Çorum Ömerbey Köylü 42 yaşındaki bir çocuk annesi Elmas Keçeli Geniş vefat etti.

Güncel 28.05.2021, 15:24
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Genç yaşta kansere yenildi

İzmir Suat Seren Hastanesi Onkoloji bölümünde 3 senedir tedavi altında olan Çorum Ömerbey Köyü’nden Murat Keçeli'nin kızı, Bülent Keçeli’nin kız kardeşi Elmas Keçeli Geniş (42) genç yaşta yakalandığı rahatsızlıktan dolayı vefat etti. Elmas Keçeli Geniş’in cenazesi İzmir Gerenköy Mezarlığına defnedildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.
 

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