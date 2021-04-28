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Genç yaşta kansere yenildi

Hitit Üniversitesi öğrencisi Ahmet Alper Çetin (21), yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Güncel 28.04.2021, 22:53
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Genç yaşta kansere yenildi

2 yıldır kanser tedavisi gören HİTÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Programı öğrencisi Ahmet Alper Çetin, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Genç yaşta kansere yenik düşen Çetin, dün Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Sapanca Kemer Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
 

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