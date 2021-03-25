Genç yaşta kansere yenildi

Çorumlu genç kız erken yaşta kansere yenik düştü.

Çorum’un Osmancık İlçesi’ne bağlı İncesu Köyü’nden olan Melike İnal isimli genç kız annesinin vefatından sonra amansız hastalığa yakalandı.

Mehmet İnal ve merhum Saadet İnal’ın kızı, Fatih İnal ve Melek İnal’ın kardeşi, Dilek Civelek’in yiğeni olan ve hastalığı nedeniyle İstanbul’da tedavisine devam edilen Melike İnal önceki gün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Osmancık’ın İncesu köyü nüfusuna kayıtlı olan genç kızın cenazesinin İstanbul'dan köyüne getirilerek köy mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

