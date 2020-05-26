Genç yaşta hayata veda etti

Çorum’un Ortaköy ilçesi Yaylacık (Göpsen) köyü nüfusuna kayıtlı olan ve İstanbul’da yaşayan 16 yaşındaki Ediz Erşahan, hayatının baharında vefat etti.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Mimar Sinan Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisi, Büyükçekmece Belediyespor’un U-17 yaş grubunda forma giyen genç sporcu Ediz Erşahan, geçtiğimiz günlerde geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi altına alındı. Beyin ölümü gerçekleşen genç sporcunun daha sonra kalbi durdu.

Yaylacık Köyü’nden Burhan Erşahan’ın torunu, Ulaş Erşahan'ın oğlu olan Ediz Erşahan, İstanbul’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)