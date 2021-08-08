Genç sağlıkçılar hayatını birleştirdi

Zühal Kocabıyık ile Mehmet Uygun’un kızları Şölen, Döndü – Ahmet Eniş çiftinin oğulları Aydın ile dünyaevine girdi.

Her ikisi de sağlık görevlisi olan gençlerin düğünü oldukça coşkulu geçti.

Genç çiftin kınası, Oyun Avcısı Cafe’de çok sayıda davetlinin katılımı ile gelenek ve görenekler çerçevesinde gerçekleştirilirken, düğün töreni ise Yozgat Yenifakılı Çay Bahçesinde yapıldı.

ÇORUM HABER, Şölen – Aydın çiftini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.

(Eray UZUN)

